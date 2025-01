Mulher trans teve 90% do corpo queimado durante ataque com gasolina na Capital

Duas pessoas foram presas por suspeita de terem ateado fogo em uma mulher trans, de 31 anos, durante a madrugada de domingo (19), no Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. A vítima segue internada no hospital Santa Casa, em estado gravíssimo, com 90% do corpo queimado.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, após saber do ocorrido, equipes de investigadores da DEAPC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), passaram a fazer diligências pra localizar e prender as envolvidas.

Foi apurado que o crime aconteceu após uma briga, ocorrida em uma boate frequentada por garotas de programa e transexuais na cidade, onde todas fazem programa. Por conta dessa discussão, as autoras foram expulsas da casa noturna.

Irritadas com a situação, as duas tramaram juntas o crime. Já nas primeiras horas da manhã, elas pegaram um galão e foram até um posto de gasolina antes de ir para a casa da vítima.

Ao chegar no imóvel, elas chamaram pela jovem que foi atacada logo que se aproximou do portão, já que as suspeitas jogaram gasolina e atearam fogo em seguida. A vítima foi socorrida em estado grave, sendo levada para a Santa Casa pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Já durante a madrugada de hoje (20), por volta de 1h, os familiares e amigos da vítima foram até a DEPAC Cepol para informar o paradeiro das autoras. Elas foram detidas pelas equipes da DHPP no Bairro Amambaí.

As conduzidas foram autuadas pelo crime de Homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de fogo, na forma tentada (artigo 121, § 2º, II e III, c/c artigo 14, II, todos do CP) e estão na Unidade Policial aguardando a audiência de Custódia.

