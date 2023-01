Mulher usa bebê para transportar droga e é presa em MS

Uma mulher, de 21 anos, foi presa por usar um bebê de oito meses e uma criança de dois anos para transportar drogas em Iguatemi. Ela foi detida na noite de quinta-feira (19).

De acordo com as informações policiais, um ônibus rodoviário foi parado por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Ele fazia o itinerário Amambai/Mundo Novo, em entrevista aos passageiros a mulher não soube explicar o motivo da viagem, o que chamou a atenção.

Em uma mochila e uma bolsa, ambas da cor rosa, foram encontrados seis volumes de skunk que pesaram pouco mais de seis quilos do entorpecente.

Aos policiais ela afirmou pegou a droga em Coronel Sapucaia e estaria retornando à cidade de Uberaba, Minas Gerais, onde mora.

Conselheiros tutelares estiveram na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi para acompanhar a ocorrência.

