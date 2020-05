Mulheres são alvos de tiros e suspeitos são empresário e policial civil

Duas mulheres, sendo uma de 41 anos e outra de 44 sofreram um atentado a tiros na tarde de sábado (16), enquanto dirigiam pela MS- 080, com destino a Chacara São Francisco em Rochedo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ato aconteceu quando a condutora de 41 anos, diminuiu um pouco a velocidade para ajustar o som do veículo próximo ao córrego Ceroula, numa estrada vicinal, quando o autor que estava vindo de uma direção contraria parou a moto, sacou a arma, e ao ligar a moto novamente passou pelo carro das vítima efetuando disparos contra elas dentro do veículo.

Três dos disparos atingiram o veículo, porém nenhum atingiu as vítimas de frente, pois assim que percebeu os movimentos do motoqueiro, a condutora de 41 anos aclerou o carro ao máximo.

As duas vítimas seguiram para um bar logo em frente ao local e acionaram a Polícia Militar (PM), que foi ao local e as escoltaram até esta Depac Centro.

Durante a entrevista na delegacia, uma das vítimas relatou que tinha um desentendimento com um empresário que já tinha sido seu patrão e com quem teve um relacionamen por 3 anos, contra quem a vítima já tinha registrado 2 boletins de ocorrência, por ameaça e injúris, e uma medida protetiva em desfavor dele.

A vítima também conta que desconfia que o mandante do crime seja o ex-companheiro, juntamente com um policial civil que a estava seguindo e levantando informações sobre tudo o que ela fazia.

A mulher também já fez uma Representação Junto á Corregedoria da Policia Civil contra o agente perseguidor.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher como feminicídio, violência doméstica ou familiar na forma tentada.

