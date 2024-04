Mulheres usam crianças para tentar deter policiais em ação contra perturbação de sossego

Vizinhos incomodados com o som alto e bagunça que vinha de uma residência no Conjunto Habitacional Estrela D'Alva I, chamaram a Polícia Militar duas vezes na tarde de ontem (20) e pelo menos três pessoas foram parar na delegacia.

Conforme o registro da ocorrência, na primeira vez que aos militares foram acionados, eles compareceram no local e conversaram com o proprietário da casa que se identificou como Alex e se prontificou a abaixar o som, diante das reclamações dos vizinhos, no entanto, horas depois a PM foi chamada novamente e mais pessoas estavam na casa e o som estava mais alto.

A Polícia Militar pediu para que o grupo desligasse o som e fossem para casa, no que eles fizeram “pouco caso”, quando em certo momento se exaltaram e disseram que não estavam fazendo “nada de mais”. A equipe pediu apoio em razão da grande quantidade de pessoas que estavam no local, quando alguns já bêbados foram pra cima da guarnição.

Os policiais usaram gás de pimenta para conter a situação, e conforme o boletim, “com o intuito de impedir a ação da polícia, mulheres e crianças entraram na frente dos culpados”, e os ocupantes se recusavam a sair da casa, enquanto ameaçavam os policiais e chamavam para a briga.

Apenas com a chegada do terceiro reforço da Polícia Militar, o grupo resolveu colaborar.

Edisom que desacatou a guarnição e Alex que se apresentou como dono da casa foram levados para a Depac Cepol e uma vizinha se propôs a testemunhar a favor da guarnição. Caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio e desacato.

