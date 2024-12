Munida: Mulher é flagrada com revólver, arma de choque e spray de pimenta na Capital

Uma mulher de 45 anos, causou um acidente envolvendo seu veículo, Toyota Yaris e um caminhão na madrugada deste sábado (7), ao dirigir sob efeito de álcool na região do Jardim Novos Estado, em Campo Grande.



De acordo com o registro policial, a Polícia Militar se deslocou até o local onde ocorreu o acidente, quando a motorista do Yaris se apresentou, com dificuldades de manter o equilíbrio e olhos avermelhados. Ela concordou em fazer o teste do bafômetro o qual deu o resultado de 0,62dl/g.

No carro conduzido por ela, foi localizado uma pistola Cal 9mm Springfield Armory (valor médio de R$ 10 mil a 14 mil) com quarenta e nove munições intactas sendo que no carregador no armamento estava com seis munições intactas e as outras quarenta e três munições estavam numa caixinha de munições.



A autora apresentou os documentos de registro do armamento, mas informou que não possui o porte de arma de fogo.



Além da pistola, uma arma de choque, um spray de pimenta e um bolsa contendo vários medicamentos, também foram encontrados no carro.



A autora foi apresentada na Delegacia, Depac Centro por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

