Deam registra cinco casos de violÃªncia contra crianÃ§as no primeiro plantÃ£o

Cinco crianças e adolescentes receberam acolhimento e foram atendidas por equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande, entre o período da noite de sexta-feira (3) e a madrugada desse sábado (4). Vale destacar que esse foi o 1º plantão após a delegacia passar a atender menores de idade no período noturno e também nos fins de semana.

De acordo com a titular da Deam, a delegada Elaine Benicasa, as cinco vítimas foram resultado de três diferentes ocorrências. Em uma delas, duas meninas, de 9 e 10 anos, foram vítimas de abuso sexual. Duas crianças, de 5 e 6 anos, foram abandonadas em casa pelos pais, que saíram para consumir bebidas alcoólicas em um bar.

A outra ocorrência envolveu um adolescente, de 17 anos, esfaqueado. A delegada não detalhou as ocorrências.

Centro de Proteção

Conforme o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, os atendimentos à crianças e adolescentes, nas noites e nos fins de semana, serão concentrados na DEAM até se torne realidade um moderno Centro Integrado de Proteção à Criança e ao Adolescente, na capital.

“Nossa prioridade é assegurar o amplo e completo atendimento das crianças vítimas de violência física, psicológica e sexual, garantindo que essas vítimas sejam tratadas com todo respeito e dignidade”, afirmou durante audiência pública na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (3).

Ao todo, Mato Grosso do Sul tem 200 policiais preparados para colher depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência. Além disso, a Sejusp terá 400 profissionais capacitados para o atendimento especializado. *com informações do portal g1.

Serviço

A DEAM fica na rua Brasília, 85, Jardim Imá. O telefone é o 2020-1300.

