Caminhoneiro é preso pela PRF ao tentar esconder 32kg de droga

O caminhoneiro Antonio Benedito Ortiz do Amaral, 49 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (19), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de tráfico de drogas na BR-262, em Anastácio.

De acordo com a ocorrência, a equipe da PRF fiscalizava o km 472 da rodovia, quando deu ordem de parada a dois caminhões com placas de Igaraçu do Tiete, São Paulo, tracionando um semirreboque.

Durante abordagem ao primeiro motorista, identificado como Daniel, os policiais perceberam que Antonio Benedito que estava no segundo caminhão saiu da cabine do veículo com um volume preto nos braços e jogou no matagal próximo ao acostamento.

Os agentes verificaram o volume deixada por Antonio e constataram que se tratava de 31 tabletes de cocaína, totalizando 32 kg do ilícito.

Antonio relatou que pegou adroga em Corumbá e a levaria até Bauru (SP), e receberia R$ 7.000 pelo serviço de transporte. Ele disse ainda que o outro motorista, de 40 anos, não tinha conhecimento da presença do entorpecente, e que estariam viajando juntos pelo fato de terem o mesmo destino.

Eles foram encaminhados, juntamente com os veículos e a droga, para a Polícia Civil em Anastácio.

