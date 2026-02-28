Menu
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande

Suspeita é morte por intoxicação exógena

28 fevereiro 2026 - 10h53Luiz Vinicius
Perícia em local de mortePerícia em local de morte   (Divulgação/PCi-MS)

Suellen Ribeiro Luciano, de 29 anos, foi encontrada morta pelo próprio marido no final da noite desta sexta-feira, dia 27, na residência em que moram, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

O companheiro havia ido tomar banho e, aproximadamente 30 minutos depois, ao retornar para o quarto, encontrou a mulher sem sinais vitais, apresentando coloração arroxeada nos lábios e temperatura corporal fria.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o marido informou às autoridades que estiveram no local que a companheira era dependente de álcool e drogas, inclusive, estava em acompanhamento pelo CAPS.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito, indicando a suspeita de intoxicação exógena, por álcool ou droga, sem suspeita de crime.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

