'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande

O monitor de uma escola municipal localizada na Vila Serradinho foi denunciado por manter um relacionamento amoroso com uma aluna de 13 anos. O caso foi denunciado pela mãe da menor na Depca (Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente) de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a mãe teria sido chamada na escola para falar sobre o assunto. Em conversa com a filha, ela confessou que estava namorando o homem, de 26 anos, desde novembro de 2025. Além disso, durante este período, eles teriam trocado nudes.

Já na ata escolar, ao ser questionado pela direção da escola, o suspeito confessou o crime, dizendo ter ciência de que cometeu o crime de estupro de vulnerável. Questionado sobre a possibilidade de fazer um 'trisal', com a menor e uma amiga dela, ele afirmou ter sentimentos apenas pela adolescente, marcando encontros no laboratório de ciências.

O suspeito afirmou ainda que visitava a menor em sua residência quando a mãe dela saía para trabalhar. Eles então ‘ficavam’ enquanto a adolescente cuidava das irmãs menores.

Ainda segundo a ata escolar, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) já teria sido notificada sobre o caso e o monitor seria desligado da unidade escolar.

Os fatos foram registrados como estupro de vulnerável e será investigado pelas autoridades.

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