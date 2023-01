Jovem que dirigia caminhonete alega que "não viu motociclista" na Nelly Martins

Após ouvir Daniel Custódio de 21 anos, indiciado por lesão corporal dolosa ao jogar Hilux em cima do motociclista Lucas Rodrigues Mariano de 23 anos, na Nelly Martins, o delegado Gabriel Desterro informou que o suspeito alega não ter visto a vítima.

A Polícia Civil identificou e encontrou o envolvido na colisão que ocorreu ontem (3) que prestou depoimento na Depac Centro na tarde desta quarta-feira (4). O delegado confirma que houve uma discussão entre o motociclista e o motorista da Hylux, mas o investigado não contou o motivo. "O motorista fala que não viu que tinha atingido o motociclista. A caminhonete teve poucas avarias o que indica que pode não ter sido um impacto forte o bastante para ele ver".

No entanto imagens de câmeras de segurança que mostram a caminhonete sendo jogada contra o motociclista apontam o contrário. "O que chama atenção pelas imagens é a mudança de faixa abrupta, ele estava na extrema direita e vai para extrema esquerda da via quase atingindo um outro veículo, iss nos leva a crer que não foi mediante culpa e sim dolo, razão pela qual ele foi indiciado pela lesão corporal dolosa, qualificada pelo perigo de vida da vítima", avaliou o delegado.

Agora somente durante o aprofundamento da investigação pela delegacia responsável é que será levantado o motivo da ação.

Apesar de ter sido encontrado dentro das 48h do flagrante, Daniel não foi preso em flagrante, pois se entregou.



Na delegacia, a mãe da vítima, Lílian Rodrigues Mariano diz que o motorista foi "covarde". "Burguês sempre se dá bem, enquanto meu filho está em estado grave". A mãe conta que estranhou quando o filho não entrou em contato no horário de costume e confirmou que ele havia se acidentado quando viu notícias no jornal.



Caso

Uma discussão na Avenida Nelly Martins causou a colisão de uma caminhonete e uma moto no início da tarde de terça-feira (3/01), no bairro Carandá Bosque.

No local, um moto entregador que viu o acidente contou a reportagem do JD1, que o motociclista e o motorista da caminhonete estavam indo muito rápido e “do nada” o motorista da caminhonete jogou o veículo para cima do motociclista.

A informação é de que o motorista e o motociclista estariam discutindo desde a rotatória da Mato Grosso com a Nelly Martins.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

