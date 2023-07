Natural de Caarapó, pedreiro é encontrado morto com pés e mãos amarrados em MT

Valdeir Leonço, de 45 anos, foi encontrado morto com os pés e as mãos amarradas às margens de um riacho na cidade de Sinop, no Mato Grosso. O pedreiro era sul-mato-grossense, natural de Caarapó e teve sua identidade confirmada pelas equipes da Polícia Civil.

Conforme o site Só Notícias, o corpo de Valdeir foi encontrado em uma área de mata fechada, a cerca de 15 km da cidade. Além de estar com os pés e as mãos amarradas, ele tinha ainda um ferimento na cabeça, mas não existem maiores informações sobre o que teria causado a lesão.

Como estava às margens do riacho, um pescador que passava pela região o localizou e acionou as equipes policiais. O site informou ainda que a Dehpp (Delegacia de Homicídios E Proteção à Pessoa) só conseguiu a identificação da vítima após quatro dias de análises das digitais, com sete pessoas “suspeitas”.

Ainda segundo a Polícia Civil de Sinop, não havia nenhum registro de desaparecimento em nome da vítima.

