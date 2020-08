Negociação com homem que tenta suicídio, dura mais de 11 horas

Saiba Mais Polícia Agora: Homem faz família de refém e fala em suicídio

A negociação com um homem, que tenta cometer suicídio em sua residência, dura mais 11 horas, nesta quarta-feira (12), na Rua da Restinga, no Cophavila 2, em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve inicio às 8h, após familiares do rapaz acionarem a polícia.

Ainda conforme a PM, as negociações estão sendo conduzidas por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), especialista neste tipo de negociação. A situação é delicada e exige o máximo de cuidado por parte dos militares.

Por esse motivo, uma via da avenida foi interditada. Em frente a residência estão apenas os policiais e familiares do rapaz. A polícia não informou a idade dele e nem os motivos que ele alega ter levado a pensar em tirar a própria vida. Além disso, a reportagem do JD1 Notícias apurou com os agentes que ele está armado com uma faca e teria se ferido.

Informações preliminares da PM informavam que dentro do imóvel haveria reféns. No entanto, quando a reportagem foi até o local, os militares relataram que o rapaz está sozinho.

*Em breve outros detalhes desse caso.

