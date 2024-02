Neta tenta reanimar avô, mas idoso morre após queixar-se de dores em Campo Grande

Um idoso de 77 anos morreu na manhã desta terça-feira (27) em sua casa no Bairro Jardim Presidente, em Campo Grande, após sentir fortes dores no peito. Eleutério Irala já havia passado por uma cirurgia de ponte de safena e se recusou a procurar atendimento médico.

Segundo a neta da vítima, que registrou a ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (CEPOL), o avô reclamou das dores e disse que queria apenas se deitar um pouco. Ela o colocou na cama, mas logo depois ele caiu no chão como se estivesse tendo uma convulsão.

A família ligou para o Corpo de Bombeiros e recebeu orientações para fazer mensagem cardíaca no idoso até a chegada dos socorristas. No entanto, ele não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como morte natural.

