Neta tenta salvar a avó de 95 anos, mas idosa morre em Campo Grande

Durante a manhã desta segunda-feira (29), uma idosa de 95 anos passou mal e veio a óbito em sua residência no bairro Jardim Presidente, região norte de Campo Grande.

O falecimento foi comunicado à Polícia Civil pela neta da vítima, uma mulher de 36 anos. De acordo com informações fornecidas pela neta à autoridade policial, a idosa já enfrentava problemas de saúde devido à sua avançada idade.

Conforme o documento policial, a vítima passou mal, levando a neta a realizar procedimentos de reanimação. Diante da gravidade da situação, foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os socorristas compareceram ao local e, após avaliação, constataram o falecimento da idosa. O caso está sendo tratado como morte natural.

