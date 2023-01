No Estado, quase 50 animais silvestres foram resgatados em cativeiros em 2022

Em Mato Grosso do Sul, 47 animais foram resgatados de cativeiros onde eram criados ilegalmente, em 2022. Os dados são da PMA (Polícia Militar Ambiental) e foram divulgados nesta terça-feira (11). Praticando crime ambiental, 11 pessoas foram multadas.

O valor anual das multas chegou a R$ 73,5 mil, o que representa 46,12% a mais do que o registrado no ano de 2021. A maioria dos animais apreendidos foram aves. Contudo, a PMA destacou que não estão inclusos no balanço animais apreendidos pelo tráfico e vítimas de caça. “São casos em que não havia comércio, mas somente a criação”, reforçou.

A Polícia Militar Ambiental ainda destacou que caso a pessoa crie ilegalmente um animal silvestre que esteja fora da lista de espécies em extinção, ela pode procurar órgãos ambientais para devolver o animal voluntariamente, sem sofrer nenhuma pena administrativa ou penal.

Agora, se a pessoa foi flagrada pela polícia ambiental com o animal em cativeiro, ela vai responder por crime ambiental e poderá ficar até um ano e meio presa.

“Além disso, será multada administrativamente em R$ 500,00 por animal não constante das listas de espécies brasileiras em extinção e da Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna em perigo de extinção (CITIES) e, de R$ 5.000,00 para os que estejam em quaisquer destas listas”, completou a PMA.

Confira a seguir a lista de animais resgatados em cativeiros em 2022:

Foto: PMA

Deixe seu Comentário

Leia Também