No ponto de ônibus, homem é espancado por desconhecido na Cafezais

Um homem, de 54 anos, precisou ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande logo após ser espancado por um desconhecido em um ponto de ônibus na Avenida dos Cafezais, na noite deste domingo (26).

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a vítima aguardava o transporte público quando passou a ser agredido por outro homem, no qual ele não conseguiu informar características, nem a identificação do suspeito.

As agressões resultaram em lesões no nariz, boca e vários ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital, onde passaria por exames de ressonância para análise mais profunda e posteriormente avaliação da equipe médica.

Ainda segundo o registro, o quadro de saúde da vítima é estável. A irmã procurou o hospital logo após ser informada por populares de que o homem havia sido agredido e transportando para o pronto-socorro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

