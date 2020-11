No Santa Luzia, dois homens são alvos de atirador em carro

Na madrugada deste domingo (29), na Rua Santa Efigênia, Vila Santa Luzia em Campo Grande, dois homens de 24 e 29 foram alvos de um atirador que estava em um veículo GOL G5.

Segundo boletim de ocorrência, equipe Policiais militares foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo, ao chegarem no local indicado constatram que dois homens tinham sido vítimas dos disparos. O Corpo de Bombeiros também estava no local.

O mais novo, de 24 anos, foi baleado com tiro no abdômen, sendo levado por moradores até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Coronel Antonino. Ele aguarda uma vaga na Santa Casa.

Já o homem mais velho, foi atingido com seis disparos, foram dois no braço direito, dois no abdômen e dois nas costas. Sendo levado pelos Bombeiros à Santa Casa.

As vítimas não souberam informar aos policiais quem seria autor dos disparos, nem por qual motivo teria ocorrido o fato.

O caso foi registrado como homicidio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

Deixe seu Comentário

Leia Também