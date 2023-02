Nova ação de segurança é realizada pela GCM na Rodoviária de Capital

A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) realizou, na noite dessa quarta-feira (22), uma nova operação de abordagem e segurança no Terminal Rodoviário de Campo Grande, Antônio Mendes Canale. O objetivo é oferecer segurança aos operadores e usuários da plataforma.

O Terminal Rodoviário da Capital conta com equipes permanentes e viatura da GCM, que oferecem suporte à segurança dos operadores e usuários da plataforma, como também equipes de patrulhamento que fazem rondas no espaço interno e no entorno do local.

“Nós iniciamos esse trabalho sempre com as rondas no local e quando há qualquer suspeita fazemos uma triagem da pessoa para verificar se há algum objeto ou arma que possa oferecer risco às pessoas no espaço. Além disso fazemos consultas criminais caso necessário”, explicou GCM Pedroso, Gerente Operacional de Grupo de Pronta Intervenção.

As abordagens ocorrem durante todo o dia e, principalmente, no horário noturno, quando aumenta o fluxo de pessoas em vulnerabilidade social que procuram a rodoviária como abrigo para pernoitar.

O quadro de escala da Guarda é de 24 horas. A equipe assume o expediente pelo período da manhã e só sai no outro dia passando o serviço para a outra guarnição. Recentemente, a prefeitura convocou 100 novos guarda civis. Com o aumento do efetivo, o terminal rodoviário terá reforço no patrulhamento e também no número de agentes por período, que não favorece somente a segurança dos operadores da rodoviária, como também para os usuários da plataforma.

