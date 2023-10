Novilha nelore é roubado, abatido e carneado em fazenda de Ribas do Rio Pardo

O dono de uma fazenda procurou a Delegacia de Polícia Civil, do município de Ribas do Rio Pardo, para informar que uma novilha nelore teria sido abatida dentro de sua propriedade. O crime teria sido praticado na sexta-feira (27), mas ele apenas notou o sumiço na segunda-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que alguém teria entrado no local, subtraído o animal e ainda dentro da propriedade, a novilha de aproximadamente 12 arrobas foi abatida e ‘carneada’.

Ele e o funcionário não encontraram na fazenda sinais que pudessem ajudar na elucidação do crime, pois é provável que tenha se passado 2 ou 3 dias do fato. O dono da propriedade não sabe informar se o animal foi morto com arma de fogo ou outro instrumento.

Ainda segundo seu relato, ele não encontrou rastros de moto ou carro, cerca cortada ou vestígios além da carcaça e couro que estava escondido em um buraco.

O caso foi registrado como como furto qualificado e abigeato.

Deixe seu Comentário

Leia Também