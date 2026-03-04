Novo relato com prints expÃµe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande

Em meio à denúncia de estupro contra o pastor Douglas Alves Mandu, da Assembleia de Deus Missões em Campo Grande, surgiu um novo relato indicando possível assédio e tentativa de aliciar uma adolescente. As informações foram divulgadas pelo site Nova Lima News.

O caso teria ocorrido em 2025, quando a adolescente tinha 15 anos — atualmente ela tem 16. Ela apresentou prints de conversas que indicariam investidas do pastor e contou que tomou coragem de falar sobre o assunto em meio às notícias de crimes sexuais envolvendo Mandu.

Em relato forte e contundente, a adolescente afirmou que decidiu denunciar porque esse tipo de comportamento não pode ser ignorado, especialmente quando envolve uma liderança religiosa que exerce influência sobre outras pessoas.

A menor expôs conversas em que o pastor, na época da troca de mensagens, a convidava para ir à sorveteria apenas os dois, inclusive por meio de ligações. Ela apresentou prints das investidas de Mandu, nos quais ele ainda pedia que a situação fosse mantida em sigilo, alegando que queria “ajudá-la”.

Ela pediu que constasse na reportagem que não fez a denúncia na época por medo, já que vem de uma família simples e humilde, temendo ser desacreditada. Por isso, naquele momento, apenas bloqueou o pastor.

A adolescente contou que enviou a situação para uma irmã da igreja, que então falou com o pastor dela, amigo de Mandu. Esse pastor, por sua vez, comunicou ao pastor Elias Longo, líder da Assembleia de Deus, que ligou para ela dizendo que Mandu ficaria “de banco” por um mês.

No entanto, a adolescente acompanhou e percebeu que nenhuma medida concreta foi tomada. Ela disse que gostaria de ter adotado uma providência maior na época, mas não teve coragem, por vir de família humilde e pelo fato de Mandu fazer parte do Conselho de Pastores.

Em outro print, a menina mostra que a conversa do pastor, que passou a fazer investidas contra ela gerando medo, começou após ele fazer uma revelação sobre relacionamento, dizendo que ela precisava de alguém 'maduro ou mais velho'.

Funcionário nomeado, Mandu é afastado da prefeitura de Campo Grande

O pastor Douglas Alves Mandu, nomeado na prefeitura de Campo Grande (gestão de Adriane Lopes), foi afastado de suas funções em meio à repercussão na imprensa. Ele é alvo de pelo menos dois boletins de ocorrência por crimes de natureza sexual, incluindo um caso recente de estupro envolvendo uma adolescente de 15 anos.

Mandu responderá ao processo interno (Processo IPS n. 024885/2026-80) sem prejuízo da remuneração. Conforme dados oficiais, sua remuneração básica bruta é de R$ 4.403,97. Ele atuava como coordenador do Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso “Edmundo Scheuneman” – CCI Piratininga, e o afastamento das funções deve durar 60 dias.

Outro Lado – A reportagem tentou contato com Mandu sobre os apontamentos, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto

