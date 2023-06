O amor está no ar: Jovem joga garrafa de vinho na cabeça do namorado durante briga

Uma jovem, de 29 anos, teria jogado uma garrafa de vinho na cabeça do namorado, de 41, durante uma briga motivada por ciúmes durante a tarde de terça-feira (13), na cidade de Costa Rica, cidade distante 330 km da Capital.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a jovem ligou para a Polícia Militar relatando que havia sido vítima de agressão física, cometida pelo seu companheiro.

Ao chegar no local, as equipes policiais encontraram o casal com lesões pelo corpo. A jovem tinha um corte na boca e um machucado na mão direita. Já seu companheiro estava com uma lesão na cabeça, para a polícia ele disse ter sido acertado por uma garrafa de vinho, que foi jogada pela namorada.

Diante da situação, os dois foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

