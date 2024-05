Odontologista é presa por tentar entrar armada em boate de Campo Grande

Odontologista, de 26 anos, foi presa em flagrante no início da manhã deste sábado (25) após tentar entrar armada na boate Valley, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Ela também já teria se envolvido em uma confusão anterior ao sair do espaço sem pagar a comanda e agredir uma segurança.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os seguranças tentaram impedir que ela saísse para que fizesse o pagamento da comanda, no entanto, ela teria desferido um soco contra no peito e no rosto de uma segurança, conseguindo deixar o local.

Porém, momentos depois, ela retornou para a Valley e começou a bater com a arma, um revólver de calibre 357, no vidro da porta. Após isso, os seguranças conseguiram desarmá-la e recolher o armamento, pedindo apoio do Batalhão de Choque para dar prosseguimento na ocorrência.

Durante a prisão da odontologista, um amigo dela chegou pelo local e começou a xingar os militares. "Seus covardes, vão tomar no c.. de vocês, estão agredindo uma mulher, seus filhos da p...", dizia. O psiquiatra foi detido por desacato e tentou dar carteirada ao dizer que iria recorrer à sua irmã, pois ela trabalha como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Ambos foram levados para a delegacia de plantão. O caso foi registrado como desacato e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também