Operação Arnaque: Gaeco que cumpre 90 mandados em MS e mais 7 estados

Cumprindo 39 mandados de prisão preventiva e 51 mandados de busca e apreensão, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou a Operação Arnaque em Mato Grosso do Sul e mais sete estados na manhã desta quarta-feira (5).

Os documentos foram expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Competência Residual da comarca de Campo Grande. No estado sul-mato-grossense, a operação concentra-se em Iguatemi, Naviraí, Paranhos, Tacuru, Sete Quedas, Eldorado, Anaurilândia e Chapadão do Sul.

Conforme a nota divulgada, a ação se estende para os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Piauí.

As equipes percorrem os estados em etapa conclusiva da investigação que, no último mês, tornou réus todos os 39 alvos de mandados de prisão, dentre eles sete advogados, dois vereadores e dois servidores públicos, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e uso de documento falso.

O trabalho investigativo identificou duas organizações criminosas lideradas por advogados responsáveis pela propositura de mais de 70 mil ações judiciais em todas as regiões do país, muitas delas consideradas temerárias pelo Poder Judiciário.

As organizações criminosas, mediante série de ardis, obtêm procurações de idosos, deficientes e indígenas para, ao final, ajuizarem múltiplas demandas em nome deles contra instituições financeiras, terminando cerca de 10% dos casos com procedência; quando não são feitos acordos em massa com instituições financeiras.

As investigações revelaram que os crimes, apesar de explorarem pessoas em grave situação de pobreza e vulnerabilidade social, permitiram que líderes das organizações criminosas movimentassem cerca de R$ 190 milhões em menos de cinco anos de atividade.

