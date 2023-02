Operação Carnaval 2023: Fiscalização nas rodovias começa nesta sexta-feira em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) irá iniciar na próxima sexta-feira (17), a Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, que segue até quarta-feira (22).

A operação Carnaval é parte final do Programa RodoVida que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

No Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Restrição de tráfego - Não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais no Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também