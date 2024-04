Operação da PC mira no combate a crimes patrimoniais propriedades rurais de MS

Durante a quinta-feira (11), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Antônio João, com o apoio da equipe da Delegacia de Polícia de Caarapó, deflagrou a Operação Protetor em parceria com o Ministério da Justiça. A ação teve como objetivo realizar diversas diligências investigativas na área da Aldeia Campestre, em Antônio João, visando esclarecer uma série de crimes de furto ocorridos em propriedades rurais da região.

Com apoio da liderança indígena local, as equipes conduziram um levantamento prévio de ocorrências em aberto relacionadas a crimes patrimoniais recentes, com ênfase nos bens subtraídos.

Após as investigações, diversos objetos furtados de propriedades rurais foram localizados. Um suspeito pelas ações criminosas foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil destacou que vai seguir com ações em áreas rurais, pontos nos quais a incidência de crimes patrimoniais tem sido uma preocupação no Estado.

