OperaÃ§Ã£o da PF em CorumbÃ¡ tenta combater o trÃ¡fico entre MS e SÃ£o Paulo

A Polícia Federal cumpre quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira, dia 5, em prol da Operação Abate.

O objetivo da ação é combater o tráfico de cocaína nos estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

Segundo a PF, a investigação desenvolveu-se a partir da apreensão de 230 kg de cocaína em um caminhão, em dezembro de 2023.

Com o aprofundamento das investigações, foram identificados os indivíduos que atuavam na logística de transporte da droga.

Celulares foram apreendidos, os quais serão periciados e analisados pela Polícia Federal.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m