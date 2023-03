A Polícia Civil, por meio de equipes de Ladário e Corumbá, prenderam pelo menos quatro pessoas, de 23, 24, 29 e 41 anos, suspeitas de integrarem uma facção criminosa atuante nas cidades e em Mato Grosso do Sul.

A 'Operação Mestre dos Magos' tinha como objetivo desarticular organização criminosa estruturada, bem como dar uma resposta à atuação de facção criminosa em Corumbá e Ladário.

As investigações apontaram que o grupo agia de forma coordenada e com distribuição de tarefas.

O líder da referida organização na região, dentre suas funções, exercia papel decisivo nos “Tribunais do Crime”, realizando julgamento e condução de possíveis infratores dos códigos de conduta da facção, além de possuir importante papel no recrutamento de simpatizantes do grupo, participações em conferências com outros membros para alinhar diretrizes da facção e reunião via chamada para tratar sobre o comércio de entorpecentes.

Em relação aos demais faccionados presos no bojo da Operação, estes desempenhavam as mais variadas funções, como a responsabilidade da guarda de armas (paiol), suporte a demais membros do grupo, além do planejamento e execução de crimes.

Em flagrante, a polícia conseguiu prender um jovem, de 25 anos, pelo crime permanente de integrar organização criminosa, visto que o mesmo confessou o seu vínculo com a referida facção, informação corroborada após acesso, autorizado judicialmente, aos dados contidos no aparelho telefônico.

Participaram da operação 16 policiais das forças de segurança.

