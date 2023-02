Operação de combate ao furto de energia termina com três presos em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, deflagrou nesta sexta-feira (17) uma operação de combate ao furto de energia elétrica, que resultou na prisão de três empresários.

Nas primeiras horas de hoje, a equipe investigativa da 3ª DP, com apoio da Energisa, realizaram fiscalizações em diversos estabelecimentos comerciais da Capital, e constou furto de energia em cinco estabelecimentos.

Segundo levantamentos iniciais, o roubo de energia praticado pelos estabelecimentos gerou um prejuízo superior a R$ 60 mil em um período de pouco mais de seis meses. Três empresários foram presos pela operação, porém, outros dois não conseguiram ser localizados pela equipe.

A Polícia Civil alerta que, além de ser crime, a ligação clandestina de energia elétrica pode ocasionar incêndios ou explosões, colocando em risco a população.

