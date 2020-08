Operação Hórus: homem é preso 800 caixas de cigarros contrabandeados

Policiais Militares Ambientais de Amambai realizavam fiscalização na rodovia MS 156 hoje (7) no final da manhã e apreenderam um veículo Tractor marca Volvo com carreta bitrem acoplada, transportando cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais realizavam bloqueio e, quando foram abordar o veículo, o motorista furou a barreira e foi perseguido por cerca de 20 km até um local em que os Policiais conseguiram o abordar com segurança.

O motorista ao ser abordado estava muito nervoso e informou aos Policiais que estava sem freios como motivo de não ter obedecido ao comando de parada, porém, ao verificar a carga, a equipe encontrou os cigarros. O motorista então confessou que fora contratado por R$ 5 mil por uma pessoa conhecida como “Índio” para levar a carga de Ponta Porã até Batayporã e afirmou não saber sobre quem é proprietário nem do veículo e nem do cigarro.

O cavalo bitrem e a carreta carregada com 800 caixas de cigarros foram apreendidos, além de três aparelhos de celular das marcas Samsung Galaxy, REDMI O8 e Iphone e R$ 4,5 mil. O infrator (36), residente em Maringá (PR), recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, juntamente com o material apreendido, onde será autuado em flagrante por contrabando.

