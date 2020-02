Operação Hórus: PRF e Choque impedem chegada de droga à Miranda

Saiba Mais Polícia Defron apreende mais de 500 kg de maconha durante fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal juntamente com o Batalhão do Choque, durante a Operação Hórus, apreendeu na noite de terça-feira (11), em abordagem na BR 262 sentido Corumbá/Miranda, três suspeitos de tráfico de drogas, portando pasta base e cocaína.

As equipes policias faziam fiscalização na rodovia, quando os suspeitos passaram em um carro branco em alta velocidade, sem obedecer a ordem de parada, os autores fugiram e jogaram para o acostamento uma mochila pela janela do veículo.

Foi quando as equipes do Choque conseguiram parar os criminosos, e mesmo durante a revista policial, um deles jogou outra mochila pela janela do carro. As duas mochilas descartadas pelos autores foram encontradas pela guarnição, contendo 7 volumes de substâncias análogas a pasta base de cocaína com aproximadamente 5,590 Kg e 5 volumes de substâncias análogas a cloridrato de cocaína, aproximadamente 4,927 Kg.

Os indivíduos alegaram que pegaram a droga na cidade de Corumbá e levariam até Miranda. Eles foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Miranda. Juntamente com eles, o veiculo e as drogas.

