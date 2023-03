OperaÃ§Ã£o Lei Seca prende trÃªs durante aÃ§Ã£o no fim de semana

A Guarda Civil Metropolitana (GCM), em ação conjunta com Agetran e Detran-MS realizaram mais uma Operação Blitz – Lei Seca no sábado e domingo aumentando a presença da fiscalização para a diminuição de acidentes de trânsito causados por condutores embriagados.

No sábado (4), foram abordados 211 veículos na região do Lagoa, sendo 149 carros e 62 motos, destes 32 notificações foram expedidas após os testes do etilômetro.

Cinco condutores se recusaram a fazer o teste, três estavam com o documento do veículo vencido e 10 estavam dirigindo sem CNH, e mais uma pessoa dirigia bêbada. Três pessoas foram detidas e um mandado de prisão foi aberto.

Já no domingo, 226 veículos foram abordados na região e 56 notificações foram realizadas, entre elas por condução de veículo não licenciado, nove para motoristas que recusaram a fazer o teste do Etilômetro, dois para condutores sob efeito de álcool.



Nos dois dias, 10 veículos foram removidos para o pátio do Detran-MS até a regularização dos condutores.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também