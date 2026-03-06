Menu
Menu Busca sexta, 06 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP

Policiais recebiam propina e ainda adotavam estratÃ©gias de fraude processual, manipulaÃ§Ã£o de procedimentos investigativos e destruiÃ§Ã£o de provas

06 marÃ§o 2026 - 10h11VinÃ­cius Santos
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/DivulgaçãoPolÃ­cia Civil de SÃ£o Paulo - PCSP/DivulgaÃ§Ã£o  

Policiais civis foram alvos da Operação Bazaar, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), contra agentes que protegiam criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro.

A operação ocorreu nesta quinta-feira (5/3), com apoio da Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), e da Corregedoria da Polícia Civil. Ela teve como objetivo desarticular um esquema estruturado de corrupção policial voltado à proteção de uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais. 

Dados do  Gaeco apontam que  o grupo criminoso era composto por doleiros, operadores financeiros e indivíduos com extenso histórico de prática de atos de branqueamento de dinheiro.

A organização atuava de forma coordenada para assegurar a continuidade das práticas criminosas e evitar a responsabilização de seus integrantes. Para isso, fazia pagamentos sistemáticos de vantagens indevidas a agentes públicos, além de adotar estratégias de fraude processual, manipulação de procedimentos investigativos e destruição de provas no âmbito de inquéritos policiais.

A operação tem como objetivo romper a estrutura de proteção institucional indevida construída pelo grupo, bem como promover a responsabilização criminal dos envolvidos. 

No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão e seis mandados de intimação relativos a medidas cautelares diversas da prisão, direcionados a integrantes da organização criminosa, advogados e policiais civis.

Em reunião conjunta com a Corregedoria da Polícia Civil, ficou definido que serão realizadas correições extraordinárias em todas as unidades policiais envolvidas, com o objetivo de responsabilizar disciplinarmente os envolvidos e apurar possíveis outros ilícitos ocorridos nas repartições.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem é preso após estuprar a ex e matar filho dela de 11 anos
PolÃ­cia
Homem estupra a ex-namorada, mata o filho dela e esfaqueia a avÃ³ da crianÃ§a
Atualmente, Liliane está internada no Hospital da Vida, em Dourados
PolÃ­cia
Mulher atacada com marteladas por militar dos Bombeiros tem piora no estado de saÃºde em MS
Operação aconteceu em Ponta Porã
PolÃ­cia
Sargento aposentado da PMMS Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF por suspeita de trÃ¡fico de armas
Cigarros apreendidos pelos policiais
PolÃ­cia
Jovem Ã© preso com R$ 90 mil em carga de cigarros contrabandeados em MS
Marcas de tiros no portão da residência
PolÃ­cia
PortÃ£o de residÃªncia Ã© atingido por mais de 30 disparos em Campo Grande
Manchas de sangue na cadeira onde vítima foi socorrida
PolÃ­cia
Homem Ã© esfaqueado apÃ³s ser jurado de morte por suspeita de aliciar menores na Capital
Campus da UFMS em Campo Grande
Cidade
UFMS inaugura banco vermelho em aÃ§Ã£o de combate Ã  violÃªncia contra a mulher
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de violÃªncia domÃ©stica e tentativa de estupro em Iguatemi
Grávida quase é atingida por tiro durante briga de trânsito em Maracaju
PolÃ­cia
GrÃ¡vida quase Ã© atingida por tiro durante briga de trÃ¢nsito em Maracaju
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem morre apÃ³s passar mal durante viagem em busca de emprego em MS

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande
Pastor e denúncia - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
Novo relato com prints expÃµe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande