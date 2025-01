Operação na Nhanhá terminou com nove presos, arma apreendida e um morto pelo Choque

Sete pessoas foram presas e uma arma de fogo apreendida durante a Operação Dual, deflagrada pela Polícia Civil e Polícia Militar durante a noite de quinta-feira (30), na região da Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme o divulgado na note oficial da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a ação aconteceu entre as ruas Do Aquário e Bom Sucesso, e as Avenidas Ernesto Geisel e Das Bandeiras, com o intuito de aumentar a sensação de segurança da população, prevenindo e coibindo atividades criminosas.

Os policiais apreenderam uma arma de fogo e recuperaram um veículo de furto. Além disso, foram aplicados 50 autos de infração de trânsito, sendo 15 veículos removidos para o pátio do Detran-MS. Ao todo, nove pessoas foram conduzidas para a delegacia, sendo dois por tráfico de drogas.

Ainda durante a ação, Leonardo Diego Lourenço Fagundes reagiu a abordagem e tentou atacar as equipes policiais armado com uma faca. Para conter a injusta agressão, os policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar realizaram disparos de contenção. Porém, o homem não resistiu e acabou morrendo.

A operação contou com o emprego de policiais das unidades da PMMS subordinadas ao CPM (Comando de Policiamento Metropolitano), CPE (Comando de Policiamento Especializado), CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) e com a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) da Polícia Civil, que reforçaram o efetivo para realização de blitz, abordagens e fiscalizações em locais considerados críticos.

