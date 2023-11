Operação Piracema: Polícia mira em comércios durante fiscalização estoque de pescado

Para coibir a pesca predatória e fazer cumprir o que a lei que se estabelece durante o período de defeso, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental vem fazendo fiscalizações constantes durante a Operação Piracema.

Entre as ações, estão os patrulhamentos fluviais, barreiras terrestres e as fiscalizações do estoque pesqueiro nos estabelecimentos comerciais.

Nesta última semana de novembro, a 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental em Corumbá realizou a fiscalização do estoque nos barcos-hotéis do município, os quais mesmo com a pesca fechada continuam com suas atividades voltadas ao turismo contemplativo.

Já no distrito de Águas do Miranda, a PMA realizou a fiscalização do estoque em duas peixarias. Nenhuma irregularidade foi encontrada durante as fiscalizações realizadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também