Operação prende quatro pessoas por furto e receptação de fios em Rio Brilhante

Após denúncia de furto de fiação da rede elétrica ocorrido na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante, a Polícia Civil e Militar deflagrou uma operação destinada a prender em flagrante os responsáveis receptadores do material furtado com apoioda Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados.

Um casal, já conhecido pela prática, foi preso em flagrante com fios de rede elétrica. No curso da investigação, foi identificado dois locais que estavam recebendo e receptando o material retirado da fiação elétrica da cidade de Rio Brilhante, sendo que os indivíduos responsáveis pelo local foram presos por receptação.

A Perícia Científica foi acionada para realizar vistoria no local de crime que possui vestígios recentes da queima de fios. Durante a operação, foram apreendidos, aproximadamente, 70kg de fios, arma de fogo, entorpecentes e diversos objetos de procedência duvidosa.

A Polícia Civil adverte para que ninguém adquira produtos sem a devida procedência, pois pode configurar crime de receptação, com pena de um a quatro anos de reclusão, ou , de três a 08 oito anos de reclusão, se praticado no exercício de atividade comercial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também