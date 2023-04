Operação Semana Santa da PRF começa nesta quinta-feira nas rodovias de MS

A Operação Semana Santa da PRF (Polícia Rodoviária Federal) começa nesta quinta-feira (6), e vai até segunda-feira (10). Em Mato Grosso do Sul, os policiais vão estar distribuídos nas nove delegacias e 23 unidades da corporação para reforçar a fiscalização em 4.078 quilômetros das rodovias federais do estado.

O objetivo da operação é promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais durante a época festiva.

Conforme a PRF, o principal foco da fiscalização é a alcoolemia ao volante. Também haverá fiscalização de excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

Restrição de tráfego

Em Mato Grosso do Sul, haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes trechos:

Km 77,9 a 252,5 da BR-163, entre Itaquiraí (MS) e Dourados (MS)

Km 281,3 a 832,2 da BR-163, entre Dourados (MS) e Sonora (MS)

Km 9,1 a 556,8 da BR-262, entre Três Lagoas e Miranda.

As restrições ocorrerão na quinta-feira (06) - das 15h e às 21h; na sexta-feira (07) - das 05h e às 11h; e no domingo (09) - das 15h e às 21h.

