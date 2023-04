Operação Semana Santa: PRF registra 19 acidentes e uma morte

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou, durante o feriado da Semana Santa, 19 acidentes, sendo 7 graves nas rodovias federais que cruzam Mato Grosso do Sul. Uma pessoa morreu. O balanço leva em consideração o período entre 6 a 10 de abril, e foi divulgado nesta segunda-feira (10).

Segundo a PRF, foram registradas 1601 infrações e 18 pessoas foram presas por crimes de trânsito. Ao todo, 5.753 motoristas foram fiscalizados e 2.726 fizeram teste de alcoolemia.

Ainda de acordo com o balanço da operação, durante os 4 dias de fiscalização, foram apreendidas 105 munições, 2 armas, 2.600 maços de cigarro, 526 kg de cocaína e 346 kg de maconha.

Em MS, os policiais atuaram nas nove delegacias e 23 unidades da corporação para reforçar a fiscalização em 4.078 quilômetros das rodovias federais do Estado.

