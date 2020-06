Operação TNT: PF e PRF atuam no combate à fraudes em compras de máscaras

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recusou a compra de compra de máscaras de TNT que estavam muito acima do valor de mercado em um procedimento licitatório para a aquisição de materiais de higienização e prevenção a viroses.

A PRF pretendia adquirir 100 mil unidades de máscaras cirúrgicas com características específicas. Porém, com o resultado da classificação dos fornecedores, cinco empresas apresentaram preços abusivos se comparados as máscaras que eram comercializadas por R$ 0,12 centavos a unidade, foram oferecidas por até R$ 20,00 a unidade.

Diante da suspeita de estar ocorrendo alguma fraude por parte das empresas que participavam do certame, a PRF informou a suspeita à Polícia Federal.

Através da informação da PRF, a Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (4), uma operação denominada TNT, que executou mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

O pregão é destinado à aquisição de materiais de higienização e prevenção ao coronavírus, sendo que as empresas que se habilitaram são de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A operação, denominada TNT em referência ao tipo das máscaras, contou com a participação de cerca de vinte policiais e os mandados foram expedidos pela 3º Vara Federal de Campo Grande, através de Inquérito Policial instaurado pela Superintendência Regional da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também