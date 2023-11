'Gold Miner': Polícia deflagra operação contra furto de joias em Campo Grande

Durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Campo Grande, deflagrou a Operação “Gold Miner”, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais de indivíduos que adquiriram joias furtadas, no município de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações começaram no dia 11 de maio deste ano, quando uma das vítimas flagrou a sua diarista furtando diversas peças de ouro. Depois disso, outras duas vítimas, as quais também contratavam a suspeita como diarista, perceberam que muitas de suas joias haviam sido subtraídas.

Segundo levantado, o prejuízo das vítimas quando somados quase chegam a R$ 1 milhão. Durante as investigações foram identificadas dez pessoas suspeitas de receptar os bens subtraídos. Conforme apurado, esses receptadores atuam na comercialização de joias, dentre eles, proprietários de lojas e funcionários.

Durante a operação, foram apreendidas diversas joias de origem não comprovada, além de uma arma de fogo e petrechos para a fundição de ouro. Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação qualificada.

A ação foi executada com a cooperação do Departamento de Polícia da Capital por meio da 1ªDP, 4ªDP, 5ªDP e 6ªDP e 7ªDP, assim como do GOI e do Departamento de Polícia Especializada, por meio do GARRAS, perfazendo o total de 45 Policiais e 14 viaturas empregadas.

A denominação da Operação se dá em referência ao clássico jogo Arcade Gold Miner, em que um minerador tem a missão de garimpar peças de ouro espalhadas embaixo da terra, possuindo um tempo para conclusão da missão.

