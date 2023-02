Ossada humana é encontrada por adolescentes que jogavam bola na Capital

No final da tarde deste domingo (26), um grupo de adolescentes encontrou uma ossada humana em meio a mata do Loteamento Nova Serrana, em Campo Grande, enquanto buscavam a bola que usavam para jogar futebol na rua.

A Polícia Militar foi acionada por um morador logo após os adolescentes avisarem sobre o fato. Quando os militares entraram na mata, constataram que existia a ossada a cerca de 15 metros da rua onde os meninos brincavam.

Segundo o boletim de ocorrência, a ossada humana estava em meio à vestes, sendo uma camiseta na cor azul, uma calça deteoriorada, uma coberta, um casaco militar do tipo Exército e uma mochila na cor preta. Os policiais militares e civis notaram existir uma corda azul rompida num galho de árvore.

Após a perícia ser acionada, verificaram que não existia marcas de perfurações nas vestes, nem lesões na ossada, que não estava completa. Foram encontrados documentos e a polícia investiga para saber se pertenciam a vítima.

O caso foi registrado como achado de cadáver na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

