Padrasto que teve mal súbito ao ver enteado morto não resiste e morre no hospital

O jardineiro Antônio Medina, de 59 anos, que teve um mal súbito ao ver o enteado Henrique Penha Cristaldo morto após ser encontrado no Córrego Lagoa, no Jardim Tijuca, em Campo Grande, faleceu durante a tarde de domingo (5), no Hospital Regional.

Durante a tarde de sexta-feira (3), Antônio conversava com a imprensa quando acabou passando mal e caindo com violência no chão. Rapidamente ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, que estava no local devido a ocorrência do achado do corpo no córrego.

Ele foi intubado ainda no local e os bombeiros deram início a manobras de reanimação cardíaca devido a uma parada cardiorrespiratória. A Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) foi acionada e presta atendimento para Antônio.

Após mais de 30 minutos de manobras de reanimação, ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional, onde ficou internado até falecer.

Seu óbito foi confirmado através das redes sociais de parentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também