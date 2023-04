Pai agride filho por ele não seguir a mesma religião

Um homem, de 40 anos, foi preso após agredir o próprio filho, de 14 anos, em Benedito Bentes, parte alta de Maceió, no final da tarde desse sábado (15). O caso foi registrado por uma equipe do Ronda no Bairro. Aos agentes, o autor informou que teria castigado o garoto porque o filho teria lhe afrontado e não queria seguir a mesma religião que congrega.

De acordo com a assessoria do Programa Ronda no Bairro, a equipe realizava patrulhamento pelas imediações do Campus do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), quando foi acionada por populares denunciando a agressão. De imediato, os agentes de proximidade se dirigiram ao local indicado e encontraram a vítima na companhia da mãe.

Durante a abordagem, foi verificado que o adolescente estava bastante assustado e com lesões nos braços e pescoço. Segundo o menino, ele havia sido lesionado por golpes de cinturão desferidos pelo próprio pai.

O genitor foi encontrado logo em seguida. Ele confirmou à guarnição a agressão.

Diante do caso, a equipe de Articulação Social do Programa e o Conselho Tutelar foram acionados. Em seguida, o agressor foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, com o apoio de uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Junto à Polícia Judiciária, o infrator foi autuado pelo crime de maus-tratos qualificado, por ter sido praticado contra menor de 14 anos, conforme o parágrafo 3º do artigo 136 do Código Penal Brasileiro.

