Pai de família morre em acidente, esposa e filha são internadas

Luciano de Andrade Machado, 26 anos, morreu em acidente no domingo (22), com ele estava sua esposa de 24 anos e sua filha de 4 que foram encaminhadas para a Santa Casa da capital com fraturas na perna e quadril.

Durante o socorro, a esposa de Luciano disse à polícia que o caminhão perdeu o freio no momento em que desciam a serra. Porém, as causas do acidente ainda serão apuradas.

O veículo estava carregado de cerveja e refrigerante no momento em que caiu. O caminhão ficou totalmente destruído e parou na ribanceira. Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionados para atender a ocorrência.

A família que sofreu o acidente na “Serra da Morte”, é da cidade de Capitão Leônidas Marques, no Paraná

