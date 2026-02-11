Pai de santo é preso por estuprar crianças e mulheres em Campo Grande

Homem de 63 anos, que exerce função religiosa de pai de santo em um centro de umbanda em Campo Grande, foi preso pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) nesta quarta-feira (11), acusado de estupro de vulnerável contra mulheres praticantes da religião.

Conforme as informações policiais, o caso foi denunciado a Polícia Civil em novembro de 2025, a partir do relato de uma das vítimas, que informou ter sido abusada sexualmente pelo indivíduo quando tinha apenas 12 anos de idade. Segundo o depoimento, o investigado alegava estar incorporado por uma entidade espiritual e, sob o pretexto de realizar trabalhos espirituais, praticava os abusos. Além desta ocorrência, há outras duas investigações em andamento envolvendo vítimas distintas, que relataram condutas semelhantes.

A medida cautelar de prisão foi decretada pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial, em razão da gravidade dos fatos, reiteração delitiva, da necessidade de resguardar a instrução criminal e de garantir a proteção das vítimas. O preso foi conduzido à sede da DEPCA, onde foi formalizada a prisão.

Durante o procedimento, foram adotadas todas as providências de polícia judiciária cabíveis, incluindo encaminhamentos para exames periciais, oitiva de testemunhas e a implementação de medidas de proteção, de forma a resguardar a dignidade, a integridade física e psicológica das vítimas. Sua conduta foi enquadrada no Artigo 217-A, caput, c/c Artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, que tipifica o crime de estupro de vulnerável, com aumento de pena em razão do exercício de autoridade sobre a vítima (líder religioso).

Além disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que foi localizada uma espingarda no centro espiritual, sem a documentação necessária. Em interrogatório, o investigado afirmou que, quando estaria “trabalhando com a entidade”, sua incorporação seria “totalmente apagada” e que não teria conhecimento do que fazia nesse estado. A versão será confrontada com os demais elementos de prova colhidos no inquérito policial.

Após os procedimentos na delegacia, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes e com o rigor na apuração de crimes de violência sexual.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também