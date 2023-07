Pai e filha morrem durante acidente na cidade de Ponta Porã

Argemir Freitas, de 42 anos, e a filha Damily Castelao Duarte Freitas, de 19 anos, morreram após a moto em que eles estavam ser atingida por uma caminhonete Chevrolet S-10, na BR-463, em Ponta Porã.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas voltavam da cidade de Dourados em uma Honda Titan da cor azul. Já próximo da Aldeia Lima Campo, no km 50 da pista, acabaram sendo surpreendidos pela caminhonete, que fazia uma ultrapassagem.

A moto foi atingida frontalmente e era conduzida por Argemir. Ele faleceu ainda no local do acidente. Sua filha chegou a ser socorrida ainda com vida, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos e falei no Hospital Regional de Ponta Porã.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local onde os fatos ocorreram, para fazer as investigações iniciais sobre o caso, que foi registrado na 1° Delegacia do município como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

