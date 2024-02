Pai e filho morrem em MT após um atirar no outro

Uma discussão entre pai e filho, identificados como Reomar Pozena, de 47 anos, e Mateus Pozena, de 25 anos, terminou com os dois mortos após um atirar contra o outro na noite desta quarta-feira (7), em Querência, cidade a 912 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso.

Segundo o portal g1, os dois estava brigando quando, em determinado momento, Mateus deixou a residência e voltou armado com uma espingarda, mas foi pego de surpresa por um tiro, efetuado pelo próprio pai, que também estava com uma espingarda.

Mesmo ferido, Mateus revidou e atingiu Reomar com um tiro de sua arma. Ambos não resistiram aos ferimentos causados pelos disparos e faleceram no local.

O delegado Dionys Zanotelli, da Polícia Civil, afirmou que a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve na casa, onde coletou as evidências necessárias e fez o encaminhamento dos corpos para a necropsia. Não houveram testemunhas do crime.

O caso seguirá sendo investigado para determinar a motivação do crime.

