Pai Ã© preso apÃ³s ser condenado por estuprar a prÃ³pria filha em MS

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (22), um homem, de 45 anos, acusado de estuprar a sua própria filha e que estava condenado pelo crime de estupro de vulnerável em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, os fatos aconteceram no ano de 2015, quando a vítima, filha do acusado, tinha apenas 13 anos.

A prisão aconteceu por intermédio de um mandado de prisão, que teve apoio da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jardim e da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O homem já havia sido julgado e pegado uma pena de 12 anos de prisão. Nesta quarta, os policiais encontraram o acusado trabalhando em um comércio em Jardim, onde estava há quatro meses.

A prisão também faz parte da Operação Átria.

