Pai é preso por esfaquear filha na orelha ao tentar repreendê-la no Danúbio Azul

Homem, de 54 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada deste sábado (25) ao esfaquear a própria filha, de 11 anos, durante uma tentativa de repreendê-la por desobediência numa residência do bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o próprio pai é quem conversou com a Polícia Militar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, relatando que a criança não estava respeitando as suas ordens, quando decidiu repreender a atitude da filha.

Ele citou que agrediu a menina com a lateral da faca, desferindo três golpes contra o braço da filha, mas em razão das ações, a faca escorregou e acertou a orelha da vítima. O homem alega que não teve a intenção de causar a lesão na própria filha.

Na unidade de saúde ficou constatado que a criança teve uma lesão profunda na orelha esquerda e precisaria passar por uma cirurgia e ela seria transferida para a Santa Casa. O indivíduo foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia de plantão - os militares ainda passaram na residência para apreender a faca utilizada.

A mãe da criança estava dormindo, mas ficou sabendo da situação e ficou com a filha na unidade de saúde.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

