Pai é preso por estuprar filho de 11 anos

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso nesta semana, por ter estuprado o filho de 11 anos, que estava dormindo na casa de sua ex-mulher, em Nova Alvorada do Sul.

O mando de prisão preventiva foi expedido pela Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul, de acordo com as investigações policiais, o crime ocorreu no dia 19 de maio.

O autor teria invadido a casa onde a criança morava com a mãe, entrado no quarta da vítima e ameaçado-a com um garfo, a obrigando tirar as roupas e depois praticar atos libidinosos, logo depois ele ainda roubou o celular da criança e fugiu.

No dia seguinte, o Setor de Investigações Gerais da unidade iniciou diligências e conseguiu identificar o autor, recuperando o telefone roubado.

O delegado de Rômulo Marcelo representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida e cumprida no mesmo dia (20).

O suspeito que já possui condenação anterior por crime de roubo confessou os crimes.

