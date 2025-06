Pai esfaqueia filha de 7 anos no peito várias vezes após matar esposa durante a madrugada

Gleici Keli Geraldo de Souza, de 42 anos, e a filha, de 7 anos, estavam dormindo quando foram atacadas a facadas, nesta terça-feira (24). O principal suspeito é o engenheiro agrônomo Daniel Frasson, 36 anos, marido de Gleici e pai da garota. A mulher morreu no local.

O suspeito tentou tirar a própria vida em seguida, mas sobreviveu junto com a filha, que foi socorrida em estado grave. O caso aconteceu no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde, 354 km ao norte de Cuiabá (MT).

A criança foi socorrida em estado grave e está internada na UTI. Para o g1, uma amiga da família contou que a menina perdeu muito sangue devido aos ferimentos e apresentou uma piora durante o trajeto de transferência de Lucas do Rio Verde para a capital. Por isso, ela precisa de transfusão sanguínea para estabilizar ao quadro de saúde.

Segundo a Polícia Civil, a Guarda Municipal recebeu o chamado por volta das 6h55. Inicialmente a denúncia era de que uma mulher e uma criança tinham sido esfaqueadas no imóvel. Quando os agentes chegaram, encontraram a irmã do suspeito no portão da casa.

Os guardas entraram na residência e se depararam com Daniel, sentado no corredor que liga a cozinha aos quartos. Ele estava com sangramento intenso na região do tórax, aparentando estar em estado de choque, e foi preso no local.

Gleici foi encontrada sem vida na cama do casal, com várias perfurações no peito e no pescoço. Na casa onde ocorreu o crime, a polícia encontrou vestígios de sangue pelo corredor e diversos cômodos estavam revirados, indicando que a vítima lutou contra o agressor.

Ainda segundo as autoridades, Daniel teria sofrido um "surto" devido a um suposto quadro de depressão. No entanto, a hipótese ainda será investigada.

